Chico 'reality' asesinado recibe masivo homenaje en Manabí

Joven, conocido por su participación en el reality de competencia BLN, fue víctima de un ataque armado.

Una multitud acompañó el último recorrido de Erick Javier Sánchez Suárez, de 25 años, quien fue asesinado el pasado 5 de julio en la ciudad de Portoviejo.

El joven, conocido por su participación en el programa televisivo BLN de Oromar Televisión, recibió un masivo homenaje este lunes, durante el traslado de su féretro hacia su natal Santa Ana, Manabí.

Tras concluir las diligencias legales en el Centro Forense de Portoviejo, familiares retiraron el cuerpo la tarde del domingo 5 de julio para iniciar una caravana fúnebre que recorrió varios kilómetros hasta Santa Ana.

Centenares de vehículos, en su mayoría motocicletas, acompañaron el homenaje en una muestra de respeto y solidaridad con la familia del joven. El recorrido contó con resguardo militar.

Féretro fue recibido entre aplausos

Al llegar al cantón manabita, el féretro fue recibido entre aplausos, lágrimas y muestras de afecto por parte de familiares, amigos y ciudadanos que acudieron a darle el último adiós.

De acuerdo con la información policial, Sánchez fue atacado por hombres armados que le dispararon en el cuello, la madrugada del domingo.

Aunque fue trasladado de emergencia a una casa de salud en Portoviejo, falleció debido a la gravedad de las heridas.

El sepelio está previsto para este lunes 6 de julio en Santa Ana. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen e identificar a los responsables del ataque.