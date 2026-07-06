Policía abate a asaltante tras robo a bus en Guayaquil

Un presunto asaltante murió en un enfrentamiento con la Policía tras robo en un bus de Guayaquil.

Un presunto asaltante fue abatido en medio de un enfrentamiento con la Policía tras el robo a un bus en Guayaquil, este domingo 5 de julio de 2026.

Un bus urbano circulaba por la zona de Portete mientras los pasajeros eran asaltados por tres hombres.

Tras varias señales y alertas hacia el exterior, la Policía Nacional interceptó el bus y se enfrentó a los presuntos asaltantes.

El hecho se registró aproximadamente a las 19:00 en las calles 27 y Capitán Najera, en un bus de la línea de transporte número 98.

Según Carlos Fuentes, jefe de Policía del Distrito Portete, uno de los asaltantes intentó atacar con un arma a uno de los uniformados.

Incluso, Fuentes señaló que el hombre realizó varios disparos en contra del policía y se produjo un enfrentamiento.

El hombre murió en el cruce de balas, aunque fue trasladado a una casa de salud allí solo se confirmó su muerte.

Fuentes señaló que el occiso registraba tres antecedentes penales por asalto y robo y tenencia y porte de armas.

Otro de los asaltantes fue detenido y un tercero huyó de la escena.