Policía abate a asaltante tras robo a bus en Guayaquil
Un bus se movilizaba en Guayaquil mientras tres hombres asaltaban a los pasajeros a bordo.
Un presunto asaltante murió en un enfrentamiento con la Policía tras robo en un bus de Guayaquil.
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Actualizado:
06 jul 2026 - 07:30
Un presunto asaltante fue abatido en medio de un enfrentamiento con la Policía tras el robo a un bus en Guayaquil, este domingo 5 de julio de 2026.
Un bus urbano circulaba por la zona de Portete mientras los pasajeros eran asaltados por tres hombres.
Tras varias señales y alertas hacia el exterior, la Policía Nacional interceptó el bus y se enfrentó a los presuntos asaltantes.
El hecho se registró aproximadamente a las 19:00 en las calles 27 y Capitán Najera, en un bus de la línea de transporte número 98.
Según Carlos Fuentes, jefe de Policía del Distrito Portete, uno de los asaltantes intentó atacar con un arma a uno de los uniformados.
Incluso, Fuentes señaló que el hombre realizó varios disparos en contra del policía y se produjo un enfrentamiento.
El hombre murió en el cruce de balas, aunque fue trasladado a una casa de salud allí solo se confirmó su muerte.
Fuentes señaló que el occiso registraba tres antecedentes penales por asalto y robo y tenencia y porte de armas.
Otro de los asaltantes fue detenido y un tercero huyó de la escena.
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