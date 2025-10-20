En Machala pacientes de clínica de rehabilitación salieron por las ventanas por voraz incendio

El Cuerpo de Bomberos de Machala atendió un voraz incendio este lunes.

Un voraz incendio se registró este lunes 20 de octubre de 2025 en un centro de rehabilitación de adicciones de Machala.

El incendio estructural se registró en las calles Octava y El Cisne. Dos unidades fueron despachadas al lugar para apagar el fuego.

En medio de gritos de auxilio los pacientes escaparon por las ventanas del inmueble envuelto en llamas.

Algunos saltaron a la casa contigua, pero el techo de zinc no resistió y cayeron al suelo.

Algunos hombres salieron por el frente de la vivienda de tres pisos. Con la ayuda de la comunidad lograron salir mientras se formaba una columna de humo negro.

Varios pacientes resultaron heridos al saltar desde la segunda planta del inmueble de color amarillo.

En esa misma clínica se registró un atentado explosivo semanas atrás, según reportaron medios locales.