Cierran el tránsito en el km 26 de la vía Churute – Naranjal por alerta de coche bomba en puente

Puente en Vía a Naranjal en la provincia del Guayas

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga indicó que el ECU 911 les ha informado sobre una alerta de posible explosión a la altura del puente Churute – Naranjal.

A las 07:18 indicó que desplegó personal de la Prefectura del Guayas hacia el sector para verificar la situación y coordinar acciones con las instituciones de respuesta.

Los funcionarios ya en el sitio indicaron que ante la alerta de una posible explosión de un coche bomba en el puente Churute, procedieron con el cierre desde el km 26 con dirección hacia Naranjal.

La prefectura recomendó a quienes iban a circular por esta carretera tomar como ruta alterna la vía El Triunfo y luego la vía a La Troncal.

Desde el ECU 911 también se recomendaron rutas alternas como:

Yaguachi, Virgen de Fátima: Km 26 - El Triunfo - Cañar, La Troncal.

Puerto Inca - Pancho Negro - Cañar, La Troncal.

Esta madrugada también se cerró la vía Cuenca - Girón - Pasaje E-59 en el km 123 sector puente Molopongo por una explosión en el sector.

Ecuador vive momentos tensos en seguridad tras un atentado con coche bomba en el corazón de Guayaquil en el sector del Mall del Sol, que dejó una persona fallecida.

Ayer también se registraron cruentos enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes en el cantón Otavalo de la provincia de Imbabura, que dejaron varias personas heridas.