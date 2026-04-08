Cinco personas fueron halladas acribilladas en el cantón Simón Bolívar en Guayas

Los cuerpos de cinco personas acribilladas fueron encontrados en una vía de acceso al cantón Simón Bolívar.

Tras la alerta, unidades policiales llegaron al sitio para levantar indicios y comenzar las investigaciones que permitan identificar a las víctimas y a los responsables. Investigaciones en marcha

Hasta el momento no se han dado detalles oficiales sobre las circunstancias del hecho ni posibles sospechosos.

Ciudades donde más crece la violencia

En 2026, la violencia no solo se concentra en grandes ciudades. Cantones como Babahoyo, Quevedo y Machala también registran altos niveles de homicidios.

Este desplazamiento de la violencia hacia ciudades intermedias preocupa a las autoridades. Un problema que sigue golpeando al país

La inseguridad continúa siendo uno de los principales problemas para los ciudadanos, especialmente por el impacto del narcotráfico y las bandas criminales.

Este nuevo hecho violento vuelve a encender las alertas sobre la situación de seguridad.