Cayó alias 'Frijolito': presunto cabecilla de banda ligada a Los Choneros

Un operativo basado en información de inteligencia permitió detectar un supuesto punto de venta de droga en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. En el evento de este lunes 6 de abril cayó alias "Frijolito".

La intervención incluyó allanamientos simultáneos que terminaron con la desarticulación de este sitio donde presuntamente se realizaban actividades ilegales.

Capturan a alias “Frijolito”

Durante la operación fue detenido Eduardo V., conocido como alias “Frijolito”, quien sería parte del grupo delictivo Pájaros Locos.

Según las autoridades, su rol sería el de microexpendedor de droga y también vigilante para alertar sobre posibles operativos.

Vínculos con Los Chocneros

De acuerdo con las investigaciones, este grupo sería una facción vinculada a Los Choneros, una de las bandas criminales más conocidas del país.

Estas estructuras han sido señaladas por las autoridades como responsables de parte de la violencia que afecta al Ecuador en los últimos años.

Decomiso del allanamiento

Durante el operativo se decomisaron objetos que presuntamente eran utilizados para coordinar la venta de droga:

Sustancias ilegales

Dinero en efectivo

Celulares

Equipos de vigilancia

Defensa indicó que los teléfonos encontrados también podrían contener información clave sobre la red de microtráfico.

Golpe al microtráfico

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos buscan frenar el microtráfico, considerado uno de los delitos que alimenta otras actividades criminales.

Además, recalcaron que continuarán los controles para ubicar otros puntos similares.

Tras la captura, el detenido fue puesto a órdenes de la justicia mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más implicados.

En los últimos años, el Gobierno ha intensificado los operativos contra organizaciones criminales señaladas por delitos como narcotráfico, extorsión y sicariato.

El objetivo es detectar puntos de venta de droga y debilitar las estructuras criminales que operan en el territorio nacional.