Alias 'Pepe', presunto cabecilla de sicarios de Los Choneros, fue aprehendido

Alias 'Pepe', presunto jefe de los sicarios de Los Choneros, fue detenido en Guayas

Durante un operativo militar, el Ejército ecuatoriano aprehendió, el jueves 26 de marzo de 2026, a alias 'Pepe', presunto jefe de los sicarios de 'Los Choneros'.

La operación de seguridad se ejecutó en el sector Barbasco, en el cantón Santa Lucía, provincia del Guayas. El detenido fue identificado como Pedro M., conocido con el alias de 'Pepe'.

Según el Ejército, el cabecilla es considerado un objetivo de alto valor para las autoridades por su presunta participación en múltiples actos violentos.

Las investigaciones lo vinculan con delitos como asesinatos por encargo, extorsiones y otras actividades relacionadas con el crimen organizado.

Además, se presume que formaría parte de estructuras dedicadas al sicariato. Según Fuerzas Armadas, el objetivo de estos operativos es debilitar a las organizaciones delictivas.