Cinco personas fueron asesinadas en una vivienda de Los Ríos el último día del feriado

La Policía Nacional halló cinco cuerpos dentro de una casa en Urdaneta, Los Ríos.

Cinco personas fueron asesinadas dentro de una vivienda de Urdaneta, provincia de Los Ríos. El crimen ocrurrió la madrugada del martes 4 de noviembre de 2025, último día del feriado.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al sector de Ricaurte luego de la alerta de los moradores por una serie de disparos en horas de la madugada.

Los gendármes hallaron los cuerpos de cinco hombres con varias heridas de arma de fuego. Los cadáveres se encontraron alineados en el suelo.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas no portaban documentos de identidad. Un equipo de Medicina Legal levantó los cuerpos y los trasladó a la morgue municipal.

De manera extraoficial se conoce que cuatro hombres armados ingresaron a la vivienda y acribillaron a quienes estaban reunidos allí desde horas antes.

Cuando los uniformados llegaron encontraron la puerta de la casa abierta. Muy cerca de la entrada estaban alineados los cuerpos.

La Policía Nacional ha emprendido labores de investigación. Sin embargo, aún no se han determinado las motivaciones del crimen.

Tres semanas antes dos familias oriundas de Quito fueron asesinadas en la provincia de Los Ríos. Los cuerpos fueron abandonados en un solar de la parroquia Patricia Pilar, cantón Buena Fe el 13 de octubre.