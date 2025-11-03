Dos detenidos por homicidio ocurrido en Quito durante el feriado del 2 de noviembre

Un video captó el comportamiento de los sospechosos tras el crimen en La Ecuatoriana

Una discusión por un dinero extraviado terminó en un crimen en el sur de Quito la madrugada del domingo 2 de noviembre del 2025. Un hombre fue detenido y un menor de edad aislado por este hecho violento.

Alrededor de las 00:02 del domingo, dos hombres y un joven de 17 años se encontraban consumiendo licor en un departamento ubicado en el sector de La Ecuatoriana, sur de la capital. En medio de la reunión ocurrió una disputa por un dinero extraviado.

La discusión escaló y Santiago L., de 23 años, habría agredido con un arma blanca a Byron R., de 26 años. La víctima sufrió una herida mortal en su cuello, que acabó con su vida de forma instantánea.

Tras el hecho violento, el hombre con ayuda del menor de edad cargaron el cuerpo de la víctima y lo abandonaron en la vía, a pocos metros del departamento. Luego regresaron al inmueble para limpiar y eliminar las evidencias del crimen.

Todo esto habría sido captado por cámaras, que sirvieron como evidencia para identificar a los sospechosos del brutal homicidio.

Tras recibir la alerta, la Policía ejecutó un operativo y detuvo a los dos sospechosos. Santiago L. es ecuatoriano mayor de edad, no registra antecedentes penales, pero, según la investigación policial, sería integrante de Los Lobos. Él fue detenido en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi.

El menor de edad también es ecuatoriano y no tiene antecedentes. Su retención se realizó en el sector de El Tránsito, al sur de Quito.

Durante el operativo se encontraron seis prendas de vestir, cinco celulares, un arma blanca, la grabación de video y documentos de identidad. Todos estos objetos estarían vinculados al hecho violento.