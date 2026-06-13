¡EN VIVO! Brasil vs. Marruecos: el pentacampeón debuta en el Mundial 2026

La Canarinha inicia de manera oficial el torneo bajo la conducción de Carlo Ancelotti, con la firme intención de despejar las dudas que dejó en una irregular campaña de eliminatorias sudamericanas.

El gran desafío de Brasil para este debut en el MetLife Stadium será cubrir la sensible ausencia de Neymar por lesión, lo que obliga a Vinícius Júnior a asumir el liderazgo definitivo del ataque. Sin embargo, la mayor preocupación del cuerpo técnico radica en ajustar una línea defensiva que ha mostrado fragilidad en sus últimos compromisos previos a la cita mundialista.

Por su parte, los Leones del Atlas saltan a la cancha con el respaldo de haber firmado una eliminatoria africana perfecta y con el hambre de demostrar que el histórico cuarto puesto de Catar 2022 no fue una casualidad.

El conjunto marroquí cuenta con una estructura muy sólida liderada por Achraf Hakimi en la banda y el talento diferencial de Brahim Díaz en la generación de juego. El plan táctico de Marruecos pasará por presionar el mediocampo brasileño y aprovechar la velocidad de sus extremos para explotar las concesiones que su rival suele dejar en el fondo.

Se proyecta un partido de alta intensidad táctica, donde el control del balón en la zona de gestación determinará el rumbo de las acciones. Brasil intentará imponer el ritmo con transiciones rápidas por las bandas, mientras que Marruecos apostará por un bloque compacto que desespere a los sudamericanos para luego golpear de contragope.

Con el antecedente fresco de su último enfrentamiento en 2023, donde los africanos se llevaron la victoria, este duelo directo se presenta como un examen de fuego que podría definir el liderato del Grupo C desde la primera jornada.