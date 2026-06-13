La Tri viajó a Filadelfia para su debut en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil
Sebastián Beccacece y sus dirigidos partieron, este sábado 13 de junio a Filadefia donde disputarán su primer partido del Mundial 2026.
Moises Caicedo es uno de los jugadores que viaja Filadelfia para el partido ante Costa de Marfil
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Actualizado:
13 jun 2026 - 15:48
La Selección ecuatoriana de fútbol inició su traslado hacia Filadelfia, Estados Unidos, este sábado 13 de junio de 2026, con la mirada puesta en el encuentro que sostendrá ante Costa de Marfil el domingo 14 de junio por el Mundial 2026.
A través de sus redes sociales, la Tri compartió imágenes del momento en que los jugadores y el cuerpo técnico abordaron el bus para emprender el viaje.
En las fotografías se observa al entrenador Sebastián Beccacece junto a varios seleccionados cargando sus maletas antes de la partida.
Entre los futbolistas que aparecen en las imágenes destacan el capitán Enner Valencia y Moisés Caicedo, conocido por la afición como 'Niño Moi', quienes vistieron camisetas blancas y shorts con los distintivos de la Selección ecuatoriana.
Antes de dejar el lugar de concentración, los jugadores aprovecharon para compartir con los aficionados ecuatorianos que acudieron a despedirlos. Varios hinchas lograron obtener fotografías y saludos de las figuras del combinado nacional.
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