Brasil arranca su Mundial ante Marruecos con la baja de Neymar por una lesión de pantorrilla

Neymar artillero histórico del Scratch, con 79 goles, se lesionó de la pantorrilla derecha a mediados de mayo y no ha participado en los entrenamientos de campo con sus compañeros en Estados Unidos.

Neymar, no obstante, quiso ser positivo y horas antes del duelo publicó un mensaje en Instagram agradeciendo su presencia en el Mundial: "Gracias Dios...gracias por hacerme vivir esto otra vez".

Sin el 10 ni un lateral ofensivo de élite, Brasil intentará dispersar los interrogantes que ha alimentado en los últimos tiempos frente a la generación dorada de Marruecos, que lidera el lateral del PSG Achraf Hakimi y que fue semifinalista en Catar 2022.

La necesidad de triunfar en el primer juego es tan grande que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo conformarse con una victoria por "medio a cero".

"En el Mundial todo comienza desde cero, no importa quién llegó a la última final, quién ganó la Copa América, lo que importa es lo que va a pasar en el partido de mañana. Estamos aquí para cambiar la historia", avisó Vinícius Jr, el llamado a liderar el equipo ante la ausencia de Neymar.

Brasil podrá contar con el apoyo de la torcida, sus fieles incondicionales, que ya de buena mañana inundaron el centro de Nueva York, vestidos con la casaca amarilla, y mostrando a los neoyorkinos lo que es el "Fútbol".