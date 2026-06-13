Presuntos integrantes de Los Lobos vinculados a Colón Pico fueron aprehendidos, en Quito
Autoridades retuvieron otras evidencias durante el operativo.
Detenidos vinculados a Los Lobos detenidos en operativo
Cortesía
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Actualizado:
13 jun 2026 - 15:32
La Policía informó la detención de alias 'Gato Gordo', 'Simba' y 'Gufy' en el sector de Tumbaco, en Quito.
El hecho sucedió específicamente en el Parque Central de Pifo Quito, durante un operativo.
Presuntos vinculados a Colón Pico
De acuerdo con información policial, los implicados son señalados como presuntos integrantes de la organización delictiva Los Lobos.
Se presume que los detenidos se encontraban directamente vinculados a la facción liderada por Fabricio Colón Pico.
Según la información, los sospechosos estarían relacionados con actividades de expendio de sustancias sujetas a fiscalización y robos a personas.
Como evidencia, la Policía también retuvo un vehículo, cinco terminales móviles y presuntas drogas.
Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.
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