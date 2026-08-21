Coductor chocó tras ser asesinado dentro del vehículo en La Alborada 

Cámaras de seguridad captaron el impacto de un vehículo con materiales de una obra pública en La Alborada.

Un nuevo hecho violento se registró en la décima tercera etapa de La Alborada, en Guayaquil. Sucedió luego que un vehículo chocara fuertemente contra materiales de una obra pública que se realizaba sobre la calzada.

Fue en la madrugada del martes 18 de agosto de 2026, cuando moradores del sector salieron de sus casas tras escuchar el impacto y observaron a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, salir del vehículo y huir del sitio.

El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad.

Al acercarse a la escena, los ciudadanos se percataron de que el conductor estaba sin vida.

Cuando las autoridades llegaron al sitio verificaron que el cuerpo registraba un impacto de bala. Además, en el interior del auto encontraron un arma de fuego, indicios balísticos y un celular.

El cuerpo del hombre de 33 años fue trasladado al centro forense de Guayaquil. Mientras, las autoridades realizaron las pericias respectivas para dar con los responsables de este suceso.