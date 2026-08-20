Policía extraditó a ciudadano estadounidense requerido por delitos de pornografía infantil

Efectivos de la Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con personal de la Interpol, realizaron el proceso de extradición de Jude D., ciudadano estadounidense requerido por autoridades de los Estados Unidos por cargos relacionados con posesión de pornografía infantil.

Las acciones se ejecutaron este jueves 20 de agosto de 2026. La captura del sospechoso ocurrió el 2 de junio, por pedido del estado de Massachusetts.

La entrega oficial del ciudadano a funcionarios del U.S. Marshals Service se realizó en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Tababela, bajo un extricto control policial y de seguridad.

El extraditado quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses para su posterior traslado hacia los Estados Unidos, donde deberá comparecer ante las instancias judiciales correspondientes por los cargos que enfrenta.