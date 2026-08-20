Quito: delincuentes 'perfilan' a personas en zonas exclusivas para robar relojes de alta gama.

Éxito personal, estatus social y poder adquisitivo son algunos de los motivos por los que un ciudadano decide adquirir un reloj de alta gama.

En Ecuador, una de estas piezas de lujo puede costar desde los USD 4 000 hasta superar los USD 50 000.

Sin embargo, su elevado valor de revenderlos en el mercado negro los ha convertido en el blanco predilecto de la delincuencia organizada.

En lo que va del 2026, al menos tres hechos violentos reportados en Quito guardan relación directa con el robo de estos accesorios.

Quito: así 'perfilan' delincuentes a personas para robar relojes de alta gama en zonas exclusivas. Filip Ray

Uno de los eventos más graves ocurrió en enero en las calles Irlanda y avenida 6 de Diciembre, en el norte de la capital.

Allí, un guardia de seguridad fue asesinado al intentar evitar el asalto a un cliente en una cafetería.

Asimismo, el pasado 16 de mayo, otro ciudadano fue despojado de sus pertenencias en una gasolinera de la misma zona.

El modus operandi

La Policía Nacional advirtió que estos atracos no corresponden al hampa común.

Es el accionar de estructuras delictivas dedicadas exclusivamente al seguimiento selectivo de víctimas.

El coronel Germán León, jefe subrogante del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), detalló el mecanismo con el que operan estas bandas en la ciudad:

"Operaban robando únicamente relojes de alta gama. Hacen inteligencia y vigilancia porque perfilan a la víctima; van a lugares de concentración de personas con un nivel económico alto. Están operando en Jacarandá, Tumbaco, La González Suárez, Iñaquito y la República de El Salvador" Coronel Germán León

Quito: así 'perfilan' delincuentes a personas para robar relojes de alta gama en zonas exclusivas.

Según la institución, los sospechosos realizan vigilancias en los exteriores de establecimientos comerciales.

Luego, persiguen a la persona elegida a bordo de dos o tres motocicletas de forma intercalada.

El objetivo que tienen es de no generar sospechas mientras la víctima se moviliza en su vehículo.

Uso de mochilas de 'delivery'

Las investigaciones de las unidades de inteligencia permitieron identificar una constante en la vestimenta y logística empleada por los asaltantes.

"Lo que los identificaba era que en una motocicleta siempre estaba el sujeto vestido de negro, con la mochila de entregas ( delivery ) en negro. Ocupan estas mochilas para llevar o trasladar sustancias sujetas a fiscalización, armas de fuego o para ocultarse. Cuando la víctima se estaciona y se baja, ahí ocurre el robo" Germán León

Varios de los implicados en estos casos ya han sido aprehendidos en operativos previos.

Quito: así 'perfilan' delincuentes a personas para robar relojes de alta gama en zonas exclusivas.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que algunos recobraron la libertad tras cumplir medidas cautelares o penas cortas.

Frente a eso, la Policía ha reintensificado los patrullajes y perfiles preventivos en los sectores comerciales y residenciales de mayor plusvalía en la capital.