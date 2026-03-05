Ecuador suscribe declaración Conjunta de Seguridad en la sede del Comando Sur de EE.UU.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo suscribió en la sede del Comando Sur de Estados Unidos la Declaración Conjunta de Seguridad “Conferencia de las Américas contra los Cárteles” este jueves 5 de marzo del 2026.

Este paso se dio en el marco de la conferencia Américas Counter-Cartel, convocada por el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, y realizada en la sede del Comando Sur en Florida, EE.UU..

Ecuador y Estados Unidos consolidan así una acción conjunta donde participan otros 30 países para enfrentar a los cárteles del narcotráfico y a las estructuras de narcoterrorismo que operan en la región.

Durante el encuentro, el ministro Loffredo, reafirmó que el país ha tomado una decisión firme: enfrentar sin ambigüedades a las organizaciones narcoterroristas que amenazan la seguridad y estabilidad de nuestras sociedades.

La comitiva ecuatoriana estuvo conformada por la canciller Gabriela Sommerfeld, el ministro del Interior John Reimberg y el subsecretario de Defensa Nacional, general de brigada Edwin Cañizares.

El ministro advirtió que estas estructuras criminales han evolucionado hasta convertirse en redes con alcance transnacional, capaces de desafiar la autoridad legítima, desestabilizar territorios y afectar la libertad y prosperidad de los ciudadanos.

Ecuador planteó fortalecer tres frentes clave: