Conmoción en Ambato por muerte de una policía; Fiscalía investiga presunto femicidio

La pareja de la policía se encuentra detenida por presunto femicidio.

Una joven policía murió tras recibir un disparo en la cabeza la tarde del lunes 18 de agosto del 2025 en Ambato. Su pareja, quien disparó el arma, se encuentra detenido por presunto femicidio.

Nicole Chisag Guamán, de 23 años, se encontraba en la habitación de su vivienda en la parroquia Santa Rosa de Ambato con su conviviente cuando ocurrió el hecho violento.

De acuerdo a la versión preliminar de la Policía Nacional, el cónyuge estaba manipulando el arma cuando se disparó de forma accidental. La bala impactó en su cabeza y, de inmediato, perdió la vida en el lugar.

El hombre fue detenido y el martes 19 de agosto se formularon cargos en su contra por presunto femicidio.

"De acuerdo con las primeras diligencias, el hecho sería accidental. Sin embargo, seguimos con las pericias para determinar lo que realmente ocurrió”, indicó el teniente coronel Roberto Gavilánez, jefe del Distrito Ambato Sur.

La policía en servicio activo laboraba en esta ciudad y se encontraba en periodo de lactancia pues hace solo tres meses nació su hija. Por ello tenía un horario de trabajo de seis horas. Además se conoce que se estaba preparando para rendir un curso que le permitiría ascender de rango.

La noche del martes, la Fiscalía General del Estado confirmó que se dictó prisión preventiva contra Andy Sebastian V., pareja de la uniformada. También el juez emitió medidas de protección para las hermanas de la víctima.