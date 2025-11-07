Conmoción por ataque armado contra la Fiscalía de Montecristi; se abrió una investigación

Tras el ataque perpetrado en la Fiscalía de Montecristi, personal policial acudió al sitio.

Un ataque armado se registró, la madrugada de este viernes 7 de noviembre de 2025, en las instalaciones de la Fiscalía de Montecristi, provincia de Manabí.

Según las investigaciones, un hombre encapuchado disparó contra la sede de esa institución y dejó panfletos con amenazas dirigidas a uno de los fiscales de la jurisdicción.

El hecho quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa al atacante acercarse a la entrada principal del edificio.

Primero arroja una funda plástica, luego esparce varios papeles con mensajes intimidatorios y, finalmente, realiza disparos contra la fachada antes de escapar del lugar. Al menos cuatro impactos de bala quedaron visibles en la pared frontal de la institución.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional y personal de Criminalística acudieron al sitio para levantar indicios y revisar las cámaras de seguridad cercanas, con el fin de identificar al responsable.

Reacción de Fiscalía

La Fiscalía General se pronunció sobre este hecho violento. A través de sus redes sociales dijo que “condena el ataque criminal” perpetrado la madrugada de este viernes 7 de noviembre del 2025.

“El hecho constituye un claro intento de amedrentar a funcionarios y servidores y de obstaculizar el ejercicio pleno de las funciones de la Institución”, señaló el Ministerio Público.

Por lo tanto, la Fiscalía abrió, de oficio, una investigación previa "por el hecho violento registrado contra sus dependencias en el cantón Montecristi". El objetivo es identificar a los responsables de este atentado, dijo la institución.

Además, dijo que “se activaron los protocolos de seguridad y las unidades competentes, con el objetivo de salvaguardar la integridad del personal fiscal y administrativo”.

Incluso, la Fiscalía solicitó al Ministerio del Interior, que a través de la Policía Nacional, se brinde la protección necesaria. “Ninguna amenaza o acto de violencia detendrá la labor contra el crimen organizado”.