Conmoción por sicariato de dos hombres en la avenida Ordóñez Lasso en Cuenca

Un nuevo hecho violento se registró la tarde de este miércoles 5 de noviembre en la ciudad de Cuenca. Dos hombres fueron asesinados al estilo sicariato.

Dos hombres que viajaban en una camioneta, color roja fueron asesinados por sicarios en la avenida Ordóñez Lasso, a la altura de Los Cerezos, en Cuenca.

Según testigos del hecho los atacantes se movilizaban en una motocicleta y otra camioneta cuando detuvieron la marcha para descargar una ráfaga de disparos contra los ocupantes de la camioneta.

Tras los disparos llegaron agentes de la Policía Nacional y una ambulancia del Ministerio de Salud Pública, quienes confirmaron que los hombres se encontraban sin signos vitales en el interior de la camioneta.

Personas del sector indicaron que se escucharon cerca de 17 detonaciones de arma de fuego. Esta información deberá ser corroborada por personal de criminalística que llegó hasta el lugar para recoger indicios balísticos y tomar procedimiento.

Personal de la Policía Nacional y agentes de tránsito acordonaron la zona para realizar el levantamiento de los cadáveres y recabar más información que permita esclarecer las causas del ataque.

Los atacantes huyeron del lugar a bordo de una motocicleta y una camioneta en la que se movilizaban.