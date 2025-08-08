Conmoción en Manta por muerte de estudiante que se opuso a un robo este viernes 8 de agosto

La Policía realizó un operativo y detuvo a presuntos implicados en el asesinato de un estudiante universitario en Manta.

Sebastián Ribadeneira, un estudiante universitario de 22 años, fue asesinado la madrugada de este viernes, 8 de agosto de 2025, en la avenida Flavio Reyes, en Manta, tras oponerse a un asalto perpetrado por sujetos armados.

Según las primeras investigaciones, la víctima, estudiante de la carrera de Comunicación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), recibió un disparo en la cabeza cuando intentó resistirse al robo.

Ribadeneira se encontraba reunido con un grupo de amigos en la transitada vía. De acuerdo versión preliminar, un vehículo color gris se acercó al lugar con varios ocupantes armados. Ellos intimidaron al grupo de jóvenes y los despojaron de sus pertenencias.

El universitario intentó huir del robo, pero ese momento los armados le dispararon. Fue trasladado de urgencia al Hospital Rodríguez Zambrano, pero llegó sin signos vitales y se confirmó su deceso.

Tras el hecho violento, la Policía Nacional desplegó un operativo en las zonas aledañas al Municipio. Según el reporte se logró la captura de tres sospechosos, quienes presuntamente estarían vinculados al asesinato de Ribadeneira.

Convocatoria a marcha exigiendo seguridad

Horas después de conocer el hecho violento, estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) y habitantes de Manta fueron convocados a participar en una marcha pacífica para exigir seguridad y justicia.

El llamado a la marchó se difundió por redes sociales. En las aulas universitarias se instó a estudiantes, vecinos y familiares a participar en la protesta. La concentración está prevista para las 14:30. Se pidió llevar carteles que exijan justicia, siempre en un marco de paz.

El texto difundido indica: “La muerte de Sebastián Ribadeneira es la muerte de todos los estudiantes universitarios y ciudadanos del Ecuador”. En esta actividad participarán Policía Nacional y la Agencia de Tránsito.