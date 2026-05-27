Metro de Quito adelantará su horario por la carrera Quito 15K el domingo 31 de mayo

El Metro de Quito adelantará su horario de funcionamiento por la carrera Quito 15K.

El Metro de Quito iniciará su operación a las 05:30 el domingo 31 de mayo de 2026 para facilitar la movilización de las personas que participarán en las carreras Quito 15K y la media maratón Quito 21K, informó la empresa este miércoles 27 de mayo.

Es decir que este sistema de transporte iniciará su operación una hora y media antes de su horario habitual de domingos.

La medida permitirá el traslado de corredores, equipos logísticos y ciudadanía que asistirán a una de las competencias atléticas tradicionales de la capital. El cierre de operación se mantendrá en el horario habitual de domingos, a las 22h00.

Estaciones cercanas y logística de la competencia

La estación Solanda, ubicada en la Av. Ajaví, será la más cercana al punto de partida de la competencia, situado en la Av. Maldonado y El Tablón.

Según la información oficial de los organizadores, los participantes de la carrera de 21 kilómetros deberán presentarse desde las 05:45, mientras que los corredores de la prueba 15K deberán hacerlo desde las 06:15, de acuerdo con las categorías asignadas.

Durante la jornada, también se ejecutarán cierres viales temporales en superficie para garantizar el desarrollo seguro del evento, sin afectar la operación regular del sistema Metro.

La meta estará ubicada en el Estadio Olímpico Atahualpa, a pocos metros de la estación Iñaquito, en el norte de Quito.

Con este ajuste operativo, el Metro de Quito reafirma su compromiso de adaptarse a las necesidades de movilidad de la ciudad durante eventos de alta concurrencia y facilitar los desplazamientos de miles de usuarios.