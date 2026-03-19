Presidente Daniel Noboa dispone regreso de Fuerzas Armadas a la provincia de Los Ríos

El presidente, Daniel Noboa, dispuso que los miembros de las Fuerzas Armadas regresen de inmediato a las instalaciones de ExpoQuevedo en la provincia de El Oro.

"En este momento he dispuesto el regreso de las Fuerzas Armadas a las instalaciones de ExpoQuevedo, en Los Ríos, cumpliendo con el art. 37 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, con la única misión de salvaguardar la integridad de los ecuatorianos y dar batalla a quienes intentan destruir nuestro país", escribió en su cuenta de X.

Noboa señaló que la presencia de los militares en este lugar, durará lo mismo que el estado de excepción.

En horas de la mañana de este jueves 19 de marzo los militares fueron expulsados del recinto ferial en la ciudad de Quevedo, acto que fue enérgicamente rechazado por el Primer Mandatario.