Brasil ofrece mediar un diálogo entre Colombia y Ecuador por supuestos bombardeos

El Gobierno brasileño pidió, este miércoles 18 de marzo de 2026, "moderación" a Colombia y Ecuador en torno al intercambio de acusaciones por las muertes ocurridas en supuestos bombardeos en la frontera entre ambos países y se ofreció a mediar un diálogo entre las dos naciones.

Brasil manifestó su "grave preocupación por los relatos de muertes, de origen aún no aclarado, en la zona fronteriza" entre Colombia y Ecuador, afirmó la Cancillería brasileña en un comunicado.

En su nota, el Gobierno brasileño instó a ambas partes a la "moderación" para buscar una solución pacífica para la controversia.

Brasil "se pone a disposición para apoyar los esfuerzos de diálogo con vistas a la preservación de la paz y de la seguridad en la región", concluye la nota.

Petro enviará nota de protesta a Ecuador

¿Qué ocurrió entre Ecuador y Colombia?

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó el martes 17 de marzo de 2026 que unos bombardeos en el departamento fronterizo de Putumayo dejaron "27 cuerpos calcinados" y que en la misma región fue hallada una bomba sin explotar que pertenecería al Ejército de Ecuador.

Según el mandatario de Colombia, "se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del Ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática".

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, dijo este miércoles 18 de marzo que está esperando la nota de protesta anunciada por Petro para dar "una respuesta técnica".

El incidente se produce en medio de un deterioro de las relaciones entre los dos países, luego de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impusiera aranceles a los productos importados desde Colombia con el argumento de que Bogotá no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.