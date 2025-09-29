El presidente Noboa comparte fotos de 'emboscada' a convoy que iba a Otavalo

convoy que lideraba el Presidente fue atacado por manifestantes en Otavalo

Daniel Noboa llegó a Ibarra encabezando un convoy que se dirigía a Ibarra con contingente militar y ayuda a las zonas afectadas por desabastecimiento tras el paro octavo día de paro nacional.

El convoy salió en horas de la noche del domingo desde el aeropuerto Mariscal Sucre del sector de Tababela en Quito.

Este convoy estuvo encabezado por el Presidente "junto a delegados de la ONU, la UE, el embajador de Italia y el nuncio apostólico".

La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo señaló en su alocución de los lunes que el ataque se dio con bombas molotov, piedras y palos que destrozaron los vidrios de los vehículos.

"Esto no se trata de manifestaciones, sino de actos terroristas", dijo Jaramillo.

Noboa, en su mensaje en la red social X, dijo que los manifestantes les "respondieron con violencia".