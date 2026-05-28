Dos personas muertas en asalto a una joyería en Chordeleg

Hombres armados ingresaron a una joyería en Chordeleg, en Azuay.

Dos hombres murieron tras un violento asalto a una joyería en el cantón Chordeleg, la tarde de este jueves 28 de mayo de 2026.

Ángel Esquivel, comandante de la Subzona Azuay de la Policía Nacional del Ecuador, una de las víctimas fue un ciudadano que recibió impactos de bala mientras intentaba impedir el robo.

La segunda víctima sería uno de los presuntos integrantes de la banda delictiva, quien falleció tras ser golpeado por habitantes del sector luego de ser retenido.

Asalto fue cometido por hombres en motocicletas

De acuerdo con las primeras investigaciones, al menos cuatro hombres llegaron al cantón movilizándose en dos motocicletas para ejecutar el asalto a la joyería.

Durante el ataque, dos personas intentaron detener a los sospechosos. Una murió por los disparos y otra quedó herida, aunque se encuentra estable, según el reporte policial.

Habitantes persiguieron a los sospechosos

Tras el robo, moradores de Chordeleg persiguieron a los atacantes. En medio de la reacción ciudadana, uno de los presuntos delincuentes fue retenido y agredido por varias personas.

La Policía confirmó que el hombre murió a causa de los golpes recibidos.

Además, otro sospechoso fue detenido por los agentes y trasladado fuera del cantón para evitar que fuera atacado por la población.

Las autoridades continúan con las investigaciones para localizar al resto de involucrados en el asalto y esclarecer las circunstancias del hecho violento registrado en este cantón azuayo.