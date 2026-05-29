Cuatro personas asesinadas dentro de una vivienda en Portoviejo

Cuatro hombres fueron asesinados dentro de una vivienda en Portoviejo, Manabí.

Cuatro hombres fueron asesinados en Portoviejo, Manabí, la madrugada del viernes 29 de mayo de 2026.

Un grupo de hombres armados irrumpió en una vivienda y dispararon varias veces contra sus víctimas en el sector de Las Orquídeas.

Las víctimas fueron identificadas como Marvin Javier Espinales Parrales, Bryan Andrés Cedeño Pico y Luis Alexander Casierra Cevallos. La cuarta persona no ha sido identificada.

El ataque ocurrió poco antes de las 02:00 dentro de una vivienda. Moradores del sector reportaron haber escuchado una ráfaga de disparos.

Personal de la Policía Nacional acudió al sitio y acordonó la zona para levantar los cadáveres de las víctimas.

El personal halló en el sitio numerosos casquillos de calibre 9 milímetros.

En la víspera se registraron otros dos asesinatos en diferentes sectores de Portoviejo.