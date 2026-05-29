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Seguridad

Cuatro personas asesinadas dentro de una vivienda en Portoviejo

Hombres armados irrumpieron en una vivienda de Portoviejo y asesinaron a cuatro hombres en el interior.

Cuatro hombres fueron asesinados dentro de una vivienda en Portoviejo, Manabí.

El Diario

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

29 may 2026 - 10:34

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Cuatro hombres fueron asesinados en Portoviejo, Manabí, la madrugada del viernes 29 de mayo de 2026.

Un grupo de hombres armados irrumpió en una vivienda y dispararon varias veces contra sus víctimas en el sector de Las Orquídeas.

Las víctimas fueron identificadas como Marvin Javier Espinales Parrales, Bryan Andrés Cedeño Pico y Luis Alexander Casierra Cevallos. La cuarta persona no ha sido identificada.

El ataque ocurrió poco antes de las 02:00 dentro de una vivienda. Moradores del sector reportaron haber escuchado una ráfaga de disparos.

Personal de la Policía Nacional acudió al sitio y acordonó la zona para levantar los cadáveres de las víctimas.

El personal halló en el sitio numerosos casquillos de calibre 9 milímetros. 

En la víspera se registraron otros dos asesinatos en diferentes sectores de Portoviejo.

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