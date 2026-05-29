Cuatro personas asesinadas dentro de una vivienda en Portoviejo
Hombres armados irrumpieron en una vivienda de Portoviejo y asesinaron a cuatro hombres en el interior.
Cuatro hombres fueron asesinados dentro de una vivienda en Portoviejo, Manabí.
El Diario
Compartir
Actualizado:
29 may 2026 - 10:34
Cuatro hombres fueron asesinados en Portoviejo, Manabí, la madrugada del viernes 29 de mayo de 2026.
Un grupo de hombres armados irrumpió en una vivienda y dispararon varias veces contra sus víctimas en el sector de Las Orquídeas.
Las víctimas fueron identificadas como Marvin Javier Espinales Parrales, Bryan Andrés Cedeño Pico y Luis Alexander Casierra Cevallos. La cuarta persona no ha sido identificada.
El ataque ocurrió poco antes de las 02:00 dentro de una vivienda. Moradores del sector reportaron haber escuchado una ráfaga de disparos.
Personal de la Policía Nacional acudió al sitio y acordonó la zona para levantar los cadáveres de las víctimas.
El personal halló en el sitio numerosos casquillos de calibre 9 milímetros.
En la víspera se registraron otros dos asesinatos en diferentes sectores de Portoviejo.
Compartir