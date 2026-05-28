Un comerciante venezolano fue asesinado en el mercado Montebello de Guayaquil

Un comerciante venezolano fue asesinado este 28 de mayo de 2026 en uno de los andenes de la Terminal de Transferencias de Víveres de Montebello, en Guayaquil.

Un hecho violento mantiene en zozobra a comerciantes y compradores de la Terminal de Transferencias de Víveres, más conocida como el mercado de Montebello, en el norte de Guayaquil.

Un comerciante venezolano, de 29 años, fue asesinado en el andén 5 del mercado, la mañana de este 28 de mayo de 2026.

Según las primeras versiones, sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el joven. La Policía recogió al menos nueve indicios balísticos en la escena del crimen.

Autoridades municipales revisan las cámaras para establecer la línea de tiempo y dar con los responsables, quienes se fugaron del lugar con disparos al aire.

Información extraoficial apunta a posible extorsión. Sin embargo, la esposa de la víctima descartó que haya recibido amenazas.

El hecho continúa bajo investigación, y es el segundo ocurrido en un mes.

El 5 de abril pasado, un trabajador de carga fue asesinado en el andén 3 de esta terminal de transferencia de víveres.