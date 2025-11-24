Cuatro detenidos por crimen de una estudiante en Tungurahua; se investiga un posible femicido

Alison Juliana Altamirano, estudiante de la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) y oriunda de Tena (Napo), fue encontrada muerta dentro de una vivienda en el barrio Ferroviario, en el cantón Cevallos, en Tungurahua. El violento hecho ocurrió el domingo 24 de noviembre del 2025.

De acuerdo con el reporte del ECU911, la alerta ciudadana movilizó al Cuerpo de Bomberos de Cevallos y a la Policía Nacional. Este lunes, la Policía Nacional dio una conferencia de prensa donde se dio detalles de lo ocurrido.

Al ingresar al inmueble, la Policía halló el cuerpo semidesnudo oculto bajo un colchón y con heridas de arma blanca en el cuello y en la parte posterior del muslo.

Las cuatro personas fueron aprehendidas y fueron detenidos, mientras la Fiscalía define su grado de vinculación con el crimen. La Policía levantó indicios para la investigación: un arma blanca, un mazo de madera, botellas de licor, pipas artesanales, prendas de vestir, entre otros.

Parte del cuarto mostraba señales de limpieza, lo que abre la hipótesis de una posible manipulación de la escena. La Dinased, Criminalística y la Fiscalía avanzan con pericias técnicas, análisis biológicos, entrevistas y la revisión de cámaras del sector para reconstruir la línea temporal de lo ocurrido.