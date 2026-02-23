Esto se sabe sobre el asesinato de al menos siete personas tras ataque armado en Manabí

Las provincias de la Costa son las más afectadas por la violencia criminal

Al menos siete muertos dejó un ataque armado en la provincia de Manabí, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador.

El hecho ocurrió en el municipio de Jama, en el sector Camarones, la madrugada de este lunes 23 de febrero de 2026, hasta donde llegaron unidades de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones.

Se trata de la séptima masacre que se registra en Manabí en lo que va de 2026, pese a que en la provincia rige un estado de excepción, señaló Primicias.

Ataque armado dejó seis muertos en Manabí

El más reciente reporte de violencia criminal en esta localidad pesquera tuvo lugar el pasado 12 de enero, cuando tres pescadores fueron asesinados en la zona El Matal.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar 'terroristas'.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar alrededor de 9 300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.