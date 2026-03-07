Violento asesinato de un hombre en su tienda de huevos en mercado de Portoviejo, Manabí

Un atroz crimen se perpetró en el interior de un local de venta de huevos en el mercado central de Portoviejo la tarde del viernes 6 de marzo.

Un comerciante identificado como Ringo Velásquez fue asesinado a tiros en el interior de la Plaza Central de Portoviejo (Mercado 1), ubicada entre las calles Alajuela y Córdova.

En un video de seguridad se observa al hombre junto a su esposa y su nieto cuando fue atacado por una persona que tenía un casco para motocicleta en su rostro.

El sicario llegó caminando, se interpuso entre el hombre y su esposa y disparó a quemarropa ante la mirada de pánico y terror de la mujer y nieto.

El menor y su abuela resultaron ilesos. Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para acordonar el área e iniciar las investigaciones y determinar las causas del crimen.