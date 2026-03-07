Violento asesinato de un hombre en su tienda de huevos en mercado de Portoviejo, Manabí
En un video de seguridad se observa al hombre junto a su esposa y su nieto cuando fue atacado por una persona que tenía un casco.
Violento asesianto en el interior del mermado 1 en Portoviejo
captura video
Compartir
Actualizada:
07 mar 2026 - 10:36
Un atroz crimen se perpetró en el interior de un local de venta de huevos en el mercado central de Portoviejo la tarde del viernes 6 de marzo.
Un comerciante identificado como Ringo Velásquez fue asesinado a tiros en el interior de la Plaza Central de Portoviejo (Mercado 1), ubicada entre las calles Alajuela y Córdova.
En un video de seguridad se observa al hombre junto a su esposa y su nieto cuando fue atacado por una persona que tenía un casco para motocicleta en su rostro.
El sicario llegó caminando, se interpuso entre el hombre y su esposa y disparó a quemarropa ante la mirada de pánico y terror de la mujer y nieto.
El menor y su abuela resultaron ilesos. Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para acordonar el área e iniciar las investigaciones y determinar las causas del crimen.
Compartir