Cuatro técnicos de equipos de comunicación desaparecieron en Los Ríos, Policía investiga

El Ministerio del Interior emitió afiches de búsqueda de los cuatro técnicos desaparecidos en Vinces

La Policía Nacional confirmó la desaparición de cuatro personas en la ciudad de Vinces, provincia de Los Ríos, la tarde de este miércoles 29 de octubre del 2025.

Según el reporte policial, los desaparecidos son técnicos de equipos de comunicación. Las víctimas se trasladaban en un vehículo, con un conductor, a realizar labores de mantenimiento.

Los nombres de las cuatro personas son: Raul Leonrado Andrade Molina, Cristhian Fernando Torres Juiña, Jose Daniel Acero Guanoluisa y Christian Rene Zambrano Caicedo.

Ellos fueron vistos por última vez el martes 28 de octubre de 2025, en la vía Juaneche, en Vinces, Los Ríos, según los afiches de búsqueda difundidos en redes sociales.

Tras conocer la alerta de la desaparición, la Policía Nacional activó los protocolos de búsqueda y rastreo. Los agentes lograron ubicar el vehículo, en el que se movilizaban los trabajadores.

Sin embargo, aún no se tiene información sobre el paradero de las cuatro personas. Las unidades especializadas de la Policía Nacional continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los técnicos.

El Ministerio del Interior pide ayuda a la ciudadanía para localizarlos. A través de redes sociales difundió las fotos de los cuatro hombres y pidió que si alguien tiene información sobre su paradero llamen al 1800 𝗗𝗘𝗟𝗜𝗧𝗢 (335486)