Universidades implementarán plan de seguridad con alertas al ECU 911 y protocolos de emergencia.

Las universidades implementarán un plan de seguridad articulado con el ECU 911.

36 instituciones de educación superior del Ecuador pondrán en marcha un Plan de Seguridad que contempla la actualización de protocolos de actuación, mecanismos de alerta temprana, coordinación con el ECU 911 y acciones preventivas articuladas con la Policía Nacional.

La estrategia beneficiará a más de 386 000 estudiantes, docentes y personal administrativo en ocho provincias del país, informó el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes este martes 27 de julio de 2026.

La iniciativa se implementará en 20 universidades y escuelas politécnicas y 16 institutos superiores tecnológicos ubicados en provincias que fueron priorizadas tras un análisis de riesgos y vulnerabilidades realizado por las autoridades. Los planes se aplicarán en:

Esmeraldas

Los Ríos

Guayas

El Oro

Pichincha

Santa Elena

Santo Domingo de los Tsáchilas

Orellana

La medida se anuncia en medio de la preocupación por los hechos de inseguridad registrados en los alrededores de varios centros de educación superior del país durante los últimos meses, que han motivado a las instituciones a solicitar mayores controles y acciones preventivas.

¿Qué contempla el plan de seguridad para las universidades?

La Estrategia Nacional Instituciones de Educación Superior Seguras 2026 incluye cinco ejes de intervención orientados a fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo dentro y fuera de los campus universitarios.

Entre las principales acciones previstas constan:

La actualización y difusión de protocolos de actuación ante emergencias.

La elaboración de diagnósticos institucionales de seguridad relacionados con la infraestructura de los centros educativos.

La implementación de canales de alerta y respuesta coordinados con el ECU 911.

La ejecución de programas interinstitucionales para prevenir hechos de violencia.

El desarrollo de acciones preventivas junto con la Policía Nacional y las instituciones de educación superior priorizadas.

El seguimiento permanente del cumplimiento del plan de acción.

Además, las autoridades anunciaron la creación de una mesa técnica interinstitucional encargada de monitorear la ejecución de las medidas implementadas y evaluar periódicamente sus resultados.

Más de 386 000 personas serán beneficiadas

La estrategia alcanzará de manera directa a 386 505 estudiantes, docentes y personal administrativo que forman parte de las instituciones priorizadas.

La selección de universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores se realizó con base en diagnósticos territoriales y procesos de semaforización desarrollados por el Viceministerio de Educación Superior en coordinación con otras entidades estatales.

Por primera vez, el plan incorpora a los institutos superiores públicos adscritos al Ministerio de Educación, ampliando el alcance territorial de la iniciativa.

Las acciones serán supervisadas por una mesa técnica integrada por representantes del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional y el ECU 911.

El organismo realizará evaluaciones trimestrales para verificar el cumplimiento de las actividades previstas y monitorear los resultados obtenidos en cada institución educativa.