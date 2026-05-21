Hallan el cuerpo de un hombre envuelto en una hamaca, en Manabí

Un cadáver envuelto en una hamaca fue hallado en Manabí.

Un cadáver fue hallado envuelto en una hamaca en la vía Portoviejo - El Rodeo, en la provincia de Manabí, la madrugada de este jueves 21 de mayo de 2026.

El hallazgo del cadáver ocurrió alrededor de las 05:00. La Policía acudió a la escena y la acordonó.

El cuerpo hallado corresponde a un hombre de aproximadamente 50 años, pero las autoridades no lo han identificado.

La víctima fue hallada maniatada y sin documentos de identidad. Personal de la Policía Nacional trabaja en identificarlo y determinar las causas del hecho.

Según información preliminar compartida por medios locales, el asesinato del hombre no ocurrió en ese sitio, solo fue trasladado muerto hasta esa zona.

El cadáver due trasladado por Medicina Legal hasta el centro forense local para los trámites respectivos.