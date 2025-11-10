Decenas de presos de Ecuador son trasladados a la nueva cárcel del Encuentro, en Santa Elena

Decenas de presos de Ecuador son trasladados a la nueva cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, desde la mañana de este lunes 10 de noviembre de 2025.

El ministro del Interior, John Reimberg confirmó el traslado masivo de los "más peligrosos delincuentes del país" a la cárcel de máxima seguridad.

Reimberg dijo en una entrevista a Radio Centro que estos traslados responden a una estrategia para desarticular redes delictivas que operan desde las prisiones.

"Hoy están siendo trasladados, lo que nadie se había atrevido, a una cárcel de máxima seguridad donde se les acabó la fiesta, donde se les acabó dar órdenes desde las cárceles u obedecer las órdenes que recibían desde afuera de ciertos sectores interesados en que haya violencia", dijo el Ministro.

No hay una cifra exacta de los presos trasladados, pero de manera extraoficial se conoce que provienen de las cárceles de Machala, Cotopaxi y la Penitenciaría del Litoral.

Según Reimberg, los presos en la cárcel del Encuentro permanecerán encerrados en celdas que impiden su contacto y comunicación con otros.

Decenas de presos de la cárcel de Machala, donde más de 30 murieron en disturbios la noche del domingo, fueron trasladados a la cárcel del Encuentro.

De manera extraoficial se conoció que reos de la cárcel de Latacunga también fueron llevados a la nueva prisión. Incluso se reportaron cierres viales por este procedimiento.

La cárcel del Encuentro está ubicada en Juntas del Pacífico, parroquia Simón Bolívar, de la provincia de Santa Elena. Se trata de un centro penitenciario de máxima seguridad.

La nueva prisión consta de cinco pabellones, cuatro patios, tres cercos de seguridad perimetral y seis torres de vigilancia. Será controlada por policías y militares.