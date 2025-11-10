Traslado de presos: Estas son las medidas de seguridad que tiene la nueva cárcel del Encuentro
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que este lunes 10 de noviembre se realizó el traslado de presos a la cárcel del Encuentro.
Un traslado masivo de presos a la cárcel del Encuentro se realizó este lunes 10 de noviembre del 2025
Teleamazonas.com
Compartir
Actualizada:
10 nov 2025 - 15:38
La nueva cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, abrió sus puertas este lunes 10 de noviembre del 2025. Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.
Decenas de presos de diferentes centros de privación de libertad de Ecuador fueron trasladados a la nueva cárcel de máxima seguridad. Según Reimberg, se trasladó a los "más peligrosos delincuentes del país".
Estas son las medidas de seguridad de la nueva cárcel
Según el Gobierno, la cárcel cuenta con una infraestructura exterior e interior con seis torres de vigilancia (9,5 metros de altura cada una), una muralla de nueve metros, seis metros de concreto y tres metros de malla inescalable.
Además, tiene módulos de máxima seguridad, área de estacionamientos, cocina, lavandería, armería entre otros. Además, se ha implementado las siguientes medidas de seguridad:
- Para pasar lista a los presos se usa un sistema biométrico basado en el iris del ojo.
- Los visitantes autorizados estarán dados de alta en el sistema para que desde el anillo de seguridad externo se puede definir quién puede acercarse al centro y quien no.
- Se utilizará tecnología biométrica y dispositivos de alta seguridad para controlar el acceso del personal y de las visitas. Estará limitado por áreas.
- Se monitoreará en tiempo real la localización del personal para mejorar la seguridad.
- Auditorías internas de todas las acciones realizadas dentro de la cárcel.
- Existe una red de datos y cableado estructurado para una mejor comunicación.
- Hay un centro de control 24/7 con grabación continua y alertas centralizadas.
- Bloqueadores de señal celular y WIFI.
- Circuito cerrado de televisión, es decir un sistema avanzado de vigilancia con cobertura integral y control remoto.
- Control de acceso basado en huellas digitales y dispositivos biométricos con dos anillos de seguridad externos apoyados tecnológicamente.
- Esclusa vehicular con bolardos antiterrorismo y sistema de escaneo bajo vehículos.
- Sensores para detección temprana de intrusiones.
- Sistema contra incendios con detectores fotoeléctricos, térmicos y multicriterio.
- Detectores de metales, arcos magnométricos y máquinas de rayos X para inspección minuciosa.
Compartir