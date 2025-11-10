Traslado de presos: Estas son las medidas de seguridad que tiene la nueva cárcel del Encuentro

Un traslado masivo de presos a la cárcel del Encuentro se realizó este lunes 10 de noviembre del 2025

La nueva cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, abrió sus puertas este lunes 10 de noviembre del 2025. Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

Decenas de presos de diferentes centros de privación de libertad de Ecuador fueron trasladados a la nueva cárcel de máxima seguridad. Según Reimberg, se trasladó a los "más peligrosos delincuentes del país".

Según el Gobierno, la cárcel cuenta con una infraestructura exterior e interior con seis torres de vigilancia (9,5 metros de altura cada una), una muralla de nueve metros, seis metros de concreto y tres metros de malla inescalable.

Además, tiene módulos de máxima seguridad, área de estacionamientos, cocina, lavandería, armería entre otros. Además, se ha implementado las siguientes medidas de seguridad: