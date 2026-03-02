Colombia publica decreto de arancel recíproco del 50% a productos ecuatorianos

Ecuador aplicó una tasa de seguridad del 30% a productos colombianos como tasa de seguridad.

El Gobierno colombiano publicó el proyecto de decreto para aplicar el arancel de 50% a más de 250 productos ecuatorianos, este lunes 2 de marzo de 2026. Esta medida se da como respuesta al aumento de la tasa de seguridad de Ecuador a Colombia del 30% al 50%.

El arancel no está vigente y aún debe recibir comentarios hasta el 5 de marzo para se oficializado y entrar en vigencia.

De esta manera, Colombia responde en medio de la guerra comercial que arrancó con la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de aplicar unna llamada tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas.

Noboa señala al vecino país de no colaborar con el control de seguridad en la frontera que ambos países comparten, y responsabilizó a su gobierno de la crisis de seguridad y narcotráfico que enfrenta Ecuador.

Paralelamente, Noboa defendió la decisión de incrementar la tasa de seguridad a Colombia y añadió que desde el 1 de febrero, que se aplicó el 30%, las muertes violentas en las provincias fronterizas Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos se redujeron un 33,3%.