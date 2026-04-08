Noboa abre la posibilidad de recibir tropas de EE.UU. en Ecuador

El presidente Daniel Noboa dijo que Ecuador podría recibir este año apoyo militar de Estados Unidos como parte de su estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Las declaraciones fueron dadas en una entrevista con el medio internacional Bloomberg, donde habló sobre los acuerdos de cooperación en seguridad.

Apoyo, pero bajo mando ecuatoriano

Noboa fue enfático en señalar que cualquier presencia de tropas extranjeras estaría bajo el mando de las Fuerzas Armadas del Ecuador.

El mandatario insistió en que no se trataría de una intervención militar. “No es una invasión, ni un intruso que llega al país”, dijo al explicar que sería una cooperación puntual.

Según Noboa, el trabajo conjunto con Estados Unidos ya estaría dando resultados en zonas sensibles del país.

Ecuador’s President Daniel Noboa said he would welcome US troops to help confront the “security crisis” in his nation, provided they follow the lead of local armed forces.



“It’s not an invasion, it’s not an intruder coming to our country,” Noboa tells Bloomberg's Annmarie… pic.twitter.com/J7wrNuxnwK — Bloomberg (@business) April 8, 2026

El presidente mencionó que se ha registrado una reducción del 38% en los homicidios en zonas fronterizas, aunque no detalló el periodo exacto de esa medición.

El Gobierno sostiene que este tipo de cooperación busca fortalecer la seguridad y devolver la tranquilidad a la población frente al avance de las mafias.

La lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales es uno de los principales ejes de la actual administración.

El antecedente del rechazo a bases militares

Este anuncio se da meses después de que los ecuatorianos rechazaran permitir bases militares extranjeras en el país.

En la consulta popular de noviembre de 2025, el No ganó con cerca del 60% de los votos, lo que mantuvo vigente la prohibición constitucional sobre este tipo de instalaciones.

El Gobierno ha señalado que este tipo de apoyo no implica instalar bases permanentes, sino realizar operaciones temporales de cooperación, algo permitido dentro de los acuerdos internacionales.

Según el Ejecutivo, esto permitiría recibir apoyo técnico y operativo sin violar la Constitución.

Mientras algunos sectores ven esta opción como necesaria, otros consideran que el país debe fortalecer sus propias capacidades de seguridad.

La seguridad, principal preocupación

La violencia sigue siendo una de las mayores preocupaciones en Ecuador tras el récord de homicidios registrado en 2025.

El Gobierno ha insistido en que la cooperación internacional será clave para enfrentar al crimen organizado transnacional.

Por ahora no existe una fecha confirmada ni detalles concretos sobre el posible despliegue de tropas.

El Ejecutivo ha señalado que continuará buscando acuerdos de cooperación internacional para reforzar su estrategia de seguridad.

Mientras tanto, el país sigue atento a cualquier decisión sobre la posible llegada de apoyo militar extranjero y sus implicaciones.