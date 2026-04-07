Daniel Noboa: 'en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador'

El presidente Daniel Noboa escribió un mensaje en respuesta al presidente de Colombia Gustavo Ptero, y en alusión al sentenciado exvicepresidente Jorge Glas que cumple condena en la cárcel del Encuentro en Santa Elena.

Noboa escribió en su cuenta de X, que el Ecuador "ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia".

Y en alusión a Glas sostuvo que aún "debe responder por asociación ilícita en el caso Odebrecht, que fue una red transnacional que también llegó a Colombia, por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, y por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí".

En referencia al pedido de Petro para que liberen a Glas al considerarlo un preso político, Noboa sostuvo que "ahora que intentan reinventar al “preso político”" el pedio se "constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA y en el derecho internacional".