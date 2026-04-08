Cinco policías y tres militares en servicio activo detenidos por delincuencia organizada

Un operativo se desarrolló en ocho provincias del país, este miércoles 8 de abril de 2026.

Cinco policías y tres militares en servicio activo; así como ocho civiles fueron capturados, este miércoles 8 de abril de 2026, durante un operativo denominado 'Operación Gran Fortaleza 1'.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que se descubrió una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada al tráfico y desvío de hidrocarburos en varias provincias del país.

El operativo, ejecutado de forma simultánea en ocho provincias, permitió la captura de 16 personas, entre ellas ocho uniformados.

Los allanamientos se desarrollaron en ciudades como Quito, Guayaquil y Santo Domingo, además de otras localidades en Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Esmeraldas y Orellana.

De acuerdo con información oficial, la operación fue coordinada por la Policía Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General del Estado, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada.

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Las autoridades señalan que la red estaría relacionada con actividades ilícitas como el tráfico, desvío y uso indebido de hidrocarburos, lo que representa un perjuicio económico para el Estado ecuatoriano.

Durante los allanamientos se incautaron dispositivos electrónicos y otros indicios que serán analizados dentro del proceso judicial.

Según la Fiscalía, las órdenes de detención fueron ejecutadas contra los investigados, cuya situación jurídica se definirá "en las próximas horas".