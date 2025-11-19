Defensor del Pueblo pide visitar la cárcel del Encuentro para verificar condiciones de presos

Presos de distintas cárceles del país fueron trasladados hacia la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

César Córdova, defensor del Pueblo, solicitó al ministro de Gobierno, Jhon Reimberg, visitar la nueva cárcel de El Encuentro, en Santa Elena para verificar las condiciones en las que se encuentran los presos que fueron trasladados al lugar.

“Le solicitamos ya al Ministro del Interior para poder realizar la visita a la cárcel a fin de determinar cuáles son las condiciones reales en las que se encuentran los presos”, dijo Córdova este miércoles 18 de noviembre del 2025 en declaraciones a los medios.

El funcionario indicó que se revisarán temas como el economato, los contratos para alimentación, dotación de agua potable, entre otros temas propios de las cárceles, señaló el funcionario.

El pedido se da nueve días después de que el Gobierno anunció el traslado de un grupo de presos a la nueva cárcel de El Encuentro, pese a que la infraestructura no estaba 100% terminada.

El Defensor del Pueblo indicó que la visita se solicitó para incluir la información en el informe anual que solicita al país el subcomité para la Prevención de las Torturas de las Naciones Unidas.

Para Córdova, la conclusión de la 'Cárcel del Encuentro' y la promesa de una nueva prisión de mediana seguridad contribuirán a disminuir el hacinamiento carcelario que, según cifras oficiales, bordearía los 7 000 presos.

A la nueva cárcel de Santa Elena ya fueron trasladados reos como el exvicepresidente Jorge Glas o el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes, procesado en el caso Purga, por delincuencia organizada.