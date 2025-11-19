Presos fugaron durante el traslado desde la cárcel de Azogues hacia Turi

Presos fueron trasladados desde la cárcel de Azogues hacia Turi, en Cuenca.

Durante la madrugada de este miércoles 19 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el traslado de decenas de presos desde la cárcel de Azogues hacia Turi, en Cuenca.

En el operativo coordinado con la Policía Nacional, tres presos se fugaron. Aunque uno de ellos fue recapturado enseguida, según confirmó Xavier Bermúdez, gobernador de Azuay.

De acuerdo con Bermúdez, se logró la recaptura de Reni Alexander V., y aún se busca a Bremio Joao V. y Ángel Antonio L..

Asimismo, el Gobernador apuntó que los funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores de Ecuador (Snai) encargados del traslado fueron detenidos por el presunto delito de evasión.

Bermúdez pidió a la ciudadanía reportar cualquier información que permita dar con el paradero de los presos fugados a través de la línea 131, 1 800 DELITO, o al 911.

El Snai no se ha pronunciado al respecto hasta las 13:00 de este miércoles.

Este miércoles se han llevado a cabo operativos de traslado de presos desde varias cárceles de Ecuador. Y al mismo tiempo se confirmó la muerte de 10 hombres en la Penitenciaría del Litoral.