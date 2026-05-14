Tres militares heridos tras operativo contra minería ilegal en Morona Santiago

Militares ecuatorianos ejecutaron un operativo contra la minería ilegal en el cantón Taisha, el miércoles 13 de mayo de 2026.

Tres militares resultaron heridos durante un enfrentamiento armado registrado en medio de un operativo contra la minería ilegal en el cantón Taisha, provincia de Morona Santiago.

La intervención militar dejó además cuatro personas detenidas. Dos extranjeros y dos ecuatorianos, según informó el Ejército ecuatoriano.

La operación fue ejecutada el miércoles 13 de mayo por miembros de la Brigada de Selva Número 17 Pastaza, quienes ingresaron a una zona donde se realizaban actividades ilícitas relacionadas con extracción minera.

Durante el operativo, los uniformados destruyeron seis campamentos clandestinos, tres dragas, cinco bombas de succión, cinco mangueras de presión y aproximadamente 100 galones de combustible utilizados para estas actividades ilegales.

Según información militar, mientras el personal destruía la infraestructura, un grupo de hombres armados comenzó a disparar contra los soldados, lo que desencadenó un enfrentamiento en la zona.

Como resultado del ataque, tres militares sufrieron heridas por impactos de perdigones en el tórax y en uno de sus brazos.