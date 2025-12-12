Detenido 'Caleño', cabecilla del Clan del Golfo de Colombia, en un operativo en Santa Elena

Imagen difundida por el Ministerio del Interior sobre alias 'Cali', integrante del Clan del Golfo, capturado en Santa Elena, 12 de diciembre de 2025

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este viernes este 12 de diciembre de 2025 la detención de uno de los presuntos cabecillas del temido Clan del Golfo de Colombia. El detenido en Santa Elena, según la difusión de Reimberg, es Antonio Quintero Molina, alias 'Caleño o Cali'.

Según el reporte inicial, alias 'Caleño' fue detenido en un operativo migratorio y donde también se aprehendió a otros ocho ciudadanos colombianos.

"Este tipo posee una boleta de difusión azul de Interpol y es presunto integrante del grupo armado Clan del Golfo, que tienen injerencia delictiva en algunos municipios de Colombia. En su historial delictivo se encuentran asesinatos y delito de asociación ilícita", detalló Reimberg.