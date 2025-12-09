Gobierno confirma captura de un preso que se fugó de la cárcel de Esmeraldas este 9 de diciembre

La cárcel de Esmeraldas se ha convertido en una de los centros más violentos del país.

El Gobierno de Ecuador confirmó la captura de un preso que evadió la seguridad en la cárcel de Esmeraldas este martes 9 de diciembre del 2025. Dos personas privadas de libertad todavía no han sido ubicadas.

Las tres personas privadas de libertad (PPL) se fugaron durante la madrugada de este martes del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Varones en Esmeraldas. El hecho ocurrió alrededor de las 02:57 después que militares detectaran movimientos y sonidos inusuales en el pabellón B, según información extraoficial.

En el informe policial preliminar se informa que habrían roto los barrotes de una ventana en el área de los baños del ala B2. Los uniformados a cargo de la seguridad ejecutaron un operativo pero no pudieron ubicar a los presos.

Personal de guardia tendrá pruebas de polígrafo

A las 21:25, el Ministerio de Defensa confirmó que el preso fue capturado por miembros de la Policía Nacional. Además se tomaron una serie de medidas para evitar una nueva fuga de esta penitenciaría.

La Fuerza Naval, que se encuentra a cargo de la seguridad de la cárcel de Emeraldas, dispuso el relevo inmediato del personal de guardia que se encontraba en el momento de la fuga.

Además se realizará la intervención de la inspectoría de la Fuerza Naval, un proceso disciplinario y se aplicarán las pruebas poligráficas al personal que integraba este turno de guardia.

El Ministerio de Defensa también confirmó que se presentó la denuncia contra el personal presuntamente involucrado y que "colabora absolutamente con el proceso legal para esclarecer este tema".