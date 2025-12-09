Policía frustra robo a persona que retiró dinero de una entidad bancaria en Samborondón

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, informó este martes 9 de diciembre del 2025 que la Policía Nacional frustró un robo a una persona que retiró dinero en una entidad bancaria en Samborondón. Según el reporte difundido en redes sociales, la intervención oportuna de la Policía permitió la detención de los presuntos delincuentes. La víctima está a buen recaudo.

Fueron segundos de tensión en la vía. La Policía Nacional trabaja en el levantamiento de información sobre el monto y la descripción de los hechos de manera cronológica.

En las imágenes difundidas se observa gran cantidad de vehículos en una avenida principal, un sospechoso en el suelo y a policías requisando un vehículo.