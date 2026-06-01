Vecinos de La Gasca capturan y golpean a asaltante tras violento robo en Quito
Una pareja de jóvenes fue interceptada por presuntos asaltantes a bordo de un vehículo en el norte de Quito.
Un asaltante fue capturado por moradores de La Gasca, en el centro - norte de Quito.
Captura de pantalla
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Actualizado:
01 jun 2026 - 19:49
Vecinos de La Gasca retuvieron a un hombre luego de que una pareja se resistiera a ser asaltada en la calle el domingo 31 de mayo de 2026.
Videos de cámaras de seguridad muestran cuando un automóvil de color negro intercepta a una pareja alrededor de las 16:00.
Un hombre bajó del automotor y atacó al joven con un destornillador. Este se rehusó al asalto y se defendió mientras retenía al agresor.
En medio del forcejeo, la joven también gritó por ayuda. Mientras tanto, otras dos personas bajaron del vehículo y les arrebataron sus pertenencias.
El asaltante siguió atando con el desarmador a la víctima, quien no lo soltaba. Al sonar la alarma comunitaria, el vehículo con las otras dos personas huyó del sitio.
Los vecinos del sector salieron a la calle para retener y golpear al asaltante hasta la llegada de la Policía.
Las autoridades informaron que horas después lograron capturar a las otras dos personas y al automóvil de color negro.
De acuerdo con la Policía Nacional, dos de los detenidos registran antecedentes penales.
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