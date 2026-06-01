Furgoneta y vehículo chocan contra una casa en Calderón, en el norte de Quito

Una furgoneta y un vehículo chocaron contra una casa en Calderón, norte de Quito.

Una furgoneta de transporte escolar y un vehículo tipo SUV chocaron contra una vivienda en Calderón, norte de Quito, la tarde de este lunes 1 de junio de 2026.

El siniestro se registró en el sector de La Tola. El impactó de los vehículos derribó la pared de una casa esquinera.

Al interior de la vivienda afectada se encontraba estacionada otra furgoneta escolar.

Cuatro personas resultaron heridas por el choque y fueron atendidas por paramédicos en el sitio.

La alerta ingresó a las 17:40 al Servicio Integrado de Seguridad ECU911 y hasta el sitio se trasladó personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y del Ministerio de Saud Pública (MSP).

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizó el cierre de dos carriles de la calle Elías Godoy mientras se atiende a los heridos y se retiran los vehículos.