Quito: presunto asaltante murió en un violento robo a un restaurante en Conocoto

Un hombre murió en un cruce de balas con la Policía en Conocoto.

Un presunto asaltante murió tras robo en un restaurante de Conocoto, en el suroriente de Quito, la madrugada de este sábado 21 de marzo de 2026.

De acuerdo con información preliminar, la Policía Nacional acudió ante el reporte de tres hombres armados en un local de comida.

Dos de los hombres lograron escapar en medio de un enfrentamiento con los uniformados. El tercero cayó abatido luego de un cruce de balas en la vía pública.

Las autoridades acordonaron la escena para levantar los indicios y el cadáver del presunto asaltante, quien registraba antecedentes penales por robo y asociación ilícita, según la Policía.