Más del 85% de detenidos en el último toque de queda no pertenecen a grupos criminales

El último toque de queda focalizado en Ecuador se aplicó del 3 al 18 de mayo de 2026.

Los resultados de los dos últimos toques de queda, decretado por Daniel Noboa en marzo y mayo de 2026, revelan que la mayoría de las personas detenidas no tendrían vinculación directa con estructuras criminales.

Según cifras difundidas por el Bloque de Seguridad, conformado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, entre el 3 y el 18 de mayo de 2026 fueron aprehendidas 5 023 personas durante los controles ejecutados en nueve provincias y cuatro cantones con restricción de movilidad nocturna.

Sin embargo, del total de detenidos, 717 personas, equivalentes al 14,27%, tendrían presuntos vínculos con estructuras criminales.

En contraste, el 85,73% restante fue detenido por incumplir el toque de queda o por cometer delitos que no estarían relacionados directamente con las organizaciones criminales.

La medida restrictiva rigió durante 15 días, entre las 23:00 y las 05:00, como parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos violentos.

Sector nocturno busca recuperarse tras fin del toque de queda

El Ministerio del Interior destacaron otros resultados obtenidos durante los operativos de toque de queda. Según el informe oficial, se decomisaron 9,2 toneladas de droga, además de 630 armas de fuego y armas blancas, 3 078 municiones, 131 alimentadoras y 1 140 explosivos.

Un escenario similar ya se había registrado durante el toque de queda aplicado entre marzo y abril en provincias como Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde las autoridades informaron más de 1 200 detenidos a escala nacional. La mayoría de aprehendidos fueron por violar la restricción de movilidad.